I den förra omgången gjorde Jack Kopacka vad som kan bli årets mål efter en fin soloräd.

Under lördagen visade amerikanen på att formen håller i sig.

Låg bakom allt

Han lyckades visserligen inte göra något mål, men 26-åringen assisterade till samtliga fullträffar i Gävlelagets 4–0-seger mot Skellefteå.

– Det känns väldigt bra just nu. Pucken går in i nät och laget gör det väldigt bra just nu. Så klart får man självförtroende från det också, säger Kopacka till TV4.

Upp i serieledning

Även Oskar Lindblom hade en fin kväll när han först öppnade målskyttet i powerplay innan han dubblade målskörden i den tredje perioden.

I och med segern passerar Brynäs Luleå, som föll mot Leksand, och kliver upp som serieledare i SHL. Skellefteå ligger på sjunde plats.