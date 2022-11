I lördagens match mellan Frölunda och Linköping kom Frölundas Anders Borgman in och gav Broc Little en knätackling. Under söndagen kom beslutet från disciplinnämnden att Borgman stängs av fyra matcher i SHL, och även en match i CHL eftersom att det spelas under avstängningen.

Borgman valde att överklaga till Riksidrottnämnden, som nu har kommit med sitt beslut.

”Jag anser, enligt ovan, att fyra matchers avstängning inte är ett korrekt beslut, men vill ändå få klarhet i vilka fyra matcher avstängningen gäller om disciplinnämndéns beslut står fast och under vilken tidsperiod. Jag kan inte acceptera en extra matchs avstängning på grund av ett formaliafel”, skriver Borgman i överklagan till Rikdidrottsnämnden.

Nu kommer beslutet att RIN kortar straffet, avstängningen gäller fram till 6:e december och kommer gälla i fyra matcher, istället för fem som tidgare.

”I syfte att avstängningen inte ska bli mer omfattande än vad som har avsetts, beslutar RIN att ändra Disciplinnämndens beslut på så sätt att avstängningen gäller t.o.m. den 6 december 2022”, skriver RN i sitt beslut.