Kovacs bekräftar – lämnar för Örebro redan nu

– Jag fick läsa om beslutet i Aftonbladet. Luleå sa att tanken var att jag skulle få beslutet berättat för mig efter matchen ikväll, säger Robin Kovacs till SVT Sport.

Aftonbladet avslöjade mitt under brinnande säsong att Robin Kovacs planerade för en annan framtid än den i Norrbotten med Luleå.

Idag bekräftar han för SVT Sport att han är klar för Örebro för resten av denna säsong plus tre nya år. Men det var inte hans avsikt från början.

– Jag hade tänkt spela klart denna säsong. Men sen kom uppgifterna ut och det satte mig i en svår sits. Jag tycker ändå att det inte påverkat mitt spel och min prestation på isen. Jag är så pass seriös med detta yrke och lojal mot laget och klubben att oavsett yttre omständigheter ger allt på isen.

Han har under säsongen uppvisat en hög nivå och var länge lagets ledande spelare. Han leder också i skrivande stund lagets interna poäng och skytteliga med 19 poäng. Paradoxalt nog så växlade han upp direkt efter att nyheten om hans Örebro-kontrakt kom upp till ytan.

– Motgångar har alltid gjort mig bättre. Hat ger mig tändvätska. Jag tänker alltid att jag ska visa alla att oavsett vad som händer i livet så kommer jag komma ut på andra sidan starkare.

”Ser olika på min prestation”

Men på senaste tiden så har han känt att tränaren Tomas Berglunds förtroende brustit. Det bottnar inte i någon konflikt utan att de, spelare och ledare, har olika syn på hur Kovacs ska spela för att kunna bidra så mycket som möjligt till laget.

– Jag ska direkt säga att Bulan (Tomas Berglund) gjort mig till en bättre hockeyspelare under de här åren. Men vi ser olika på min prestation. Jag kan tycka att jag gjort en bra match men han ser något som han inte är nöjd med.

Vad ville han se mer av dig?

– Han vill att jag ska tacklas mer och så handlar det om en del defensiva detaljer.

”Kan inte vänta”

Under året har han fått ta emot en hel del kritik från fans. Det som lyfts fram har varit hans brist på lojalitet. Brist på respekt mot klubbmärket.

– Det gäller att ta det som finns på bordet. Som spelare kan man inte vänta, för erbjudandet kanske aldrig kommer tillbaka. Det är flera spelare som är klara för andra klubbar men som inte kommit ut.

– Det är många som inte har insyn i hur det fungerar med de här bitarna. Örebro hörde av sig tidigt och erbjöd ett bra kontrakt. Luleå hade inte kontaktat mig för en förlängning. Jag kände då att jag ville vara med på den resan som Örebro slagit in på. Sen är det närmare Stockholm vilket inte ska stickas under stol med. Fira jul och födelsedagar med mina närmaste har jag längtat efter. Jag har ju knappt träffat min familj de senaste åren med USA och New York (red anm: han gjorde en avstickare till USA innan han landade i Norrbotten).

”Jobbig situation”

Kovacs är idag besviken på hur allt blev. Att han fått utstå en massa ”skit” som han själv uttrycker det på grund av att uppgifterna läckt. Samtidigt förstår han hur det fungerar i branschen.

– Jag vet inte hur man ska hantera det här. Det kanske är en fråga för svensk ishockey att ta tag i. Kanske reglera att klubbar inte får kontakta spelare eller skriva avtal innan vissa datum. Jag vet inte riktigt.

Situationen blir än mer tilltrasslad då hans sambo Minatsu Murase idag spelar för Luleås damlag. Nu blir familjesituationen en uppgift att lösa.

– Det här är en jobbig situation för oss alla. Jag vet inte idag hur vi ska lösa allt. Vi får se.

Robin Kovacs ansluter inom kort till Örebro.