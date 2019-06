Legendarens råd till Tarasenko inför Stanley cup-avgörandet

St Louis har spelat i NHL sedan säsongen 1967/1968 utan att lyckas vinna Stanley cup. Men i natt ska Vladimir Tarasenko och de övriga i laget försöka bryta den dystra sviten när serien vänder tillbaka till St Louis.

Den tidigare storstjärnan Slava Fetisov tror på Blues, och har gjort så under en längre tid. Redan halvvägs in i andra rundan av slutspelet när St Louis mötte Dallas Stars och låg under med 3-2 i matcher så passade Fetisov på att ringa till Tarasenko.

– De låg under i serien och jag ringde honom. Jag sa, lyssna nu, du har en bra chans att vinna det i år. Så du ska spela på 100 procent, kanske ännu mer, säger Fetisov till AP.

”Blivit en annan spelare”

– Vi pratade om ishockey och vad Stanley cup betyder för spelare. Sedan dess så har han blivit en annan spelare och jag hoppas det kommer hjälpa honom att vinna Stanley cup.

I samtalet så gav han även rådet till Tarasenko att inte ta något för givet.

– Har du den talangen och de skickligheter som du har så kan du vinna Stanley cup. Och ibland tänker du att du kommer få möjligheten i morgon, men så är det inte.

Vann först som 39-åring

Och Fetisov vet det där med att det är svårt att vinna Stanley cup och att missa chanser. Först lämnade han New Jersey Devils mitt under säsongen 94/95, samma år som Devils tog klubbens första Stanley cup. Och 95/96 missade hans Detroit Red Wings att vinna Stanley Cup, trots en historiskt bra grundserie för laget.

Men han fick till slut vinna 1997, 39 år gammal, med Detroit.

Tarasenko själv tar till sig råden och har själv insett att det krävs mer för att ta det där sista steget till en Stanley cup.

– Du lär dig att du inte bara kan stå och vänta på att pucken ska komma så du kan göra mål. Du behöver göra mer än så för att hjälpa ditt lag att vinna Stanley cup.