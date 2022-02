Leksand var på spelhumör efter det nästan två veckor långa uppehållet. Mot Linköping vann man till slut med hela 8-4, efter bland annat ett nästan identiskt hattrick av Mikael Ruohomaa.

För finländarens alla tre mål gick till på nästan exakt samma sätt i numerärt överläge.

Först gjorde han 2-0 i den första perioden. Carter Camper serverade Ruohomaa som sköt direkt.

– Det var ett ”once in a lifetime-skott”, sa han efter sitt första mål till C More.

Två nya mål i tredje perioden

Men i den tredje perioden skulle han slå till igen, på nästan exakt samma sätt.

Vid ställningen 4-3 och i ett tillfälle där matchen stod och vägde klev han fram för hemmalaget på nytt med två nya mål.

Återigen var det Carter Camper som hittade fram till 33-åringen som avlossade direkt bakom en chanslös Marcus Högberg i Linköpingsmålet.

Finländaren står nu noterad för elva mål i SHL den här säsongen.

Matchen slutade till sist 8-4. I och med segern klättrar Leksand förbi Växjö i tabellen. För Linköping ser det tyngre ut, förlusten var lagets fjärde raka utan seger.