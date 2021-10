Leksand tog fjärde raka segern – körde över Timrå

Leksand inledde säsongen med fyra förluster i de fem första omgångarna.

Men sedan september blev oktober är Leksand obesegrat i ligan.

Borta mot Timrå var det aldrig något snack. Ett kliniskt Leksand tog kommandot från start och hade 2-0 efter den första perioden.

En period där kanske den stora snackisen blev Timråspelaren Victor Lodins matchstraff, efter en huvudtackling på Leksands Jonas Ahnelöv.

Det utnyttjade Leksand när Oskar Lang sköt 2-0 i powerplay.

Timrå fick visst hopp när Robin Hanzl sköt 1-2 i upptakten av mittperioden. Också det i powerplay.

Stekhet Veronneau

Men Leksands svar var skoningslöst. Lagets nordamerikanska importer såg till att laget gick fram till 1-5 på åtta minuter.

Carter Camper och Justin Kloos satte puckarna i nät, medan Max Veronneau spelade fram till Patrik Zackrisson som satte femman i nät.

Och de var inte klara där.

Carter Ashton och nämnde Veronneau såg till att Leksand gick fram till 8-2, när knappt 13 minuter var spelat av den tredje perioden och matchen var sedan länge avgjord.

Veronneau har nu gjort elva poäng på de nio första omgångarna.

– Det är kul att spela hockey just nu. Men jag spelar med bra spelare, och utnyttjar deras offensiva kapital. Laget spelar bra just nu, och jag hoppas vi kan fortsätta så, säger Max Veronneau till C More.

Leksand klev därmed upp till fjärde plats i tabellen – medan Timrå ligger kvar i det nedre skiktet.