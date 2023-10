Bara två minuter efter Lundqvists läckra ledningsmål sju minuter in i andra perioden satte även Leksands lagkapten Patrik Zackrisson första målet för säsongen.

Luleå hade vunnit fyra raka hemmamatcher inför torsdagens hemmadrabbning mot Leksand, som reste till Norrbotten med en förlustsvit på fyra raka matcher.

Kanske var det illavarslande att Luleås björnhuvud som de åker in på isen igenom fastnade på plexiglaset innan matchen och laget tvingades åka in under ”björngapet” i stället.

I början av tredje perioden reducerade Jonas Berglund till 1–2 för Luleå, men Leksands stjärna Marek Hrivik gjorde både 3–1 och 4–1 och Leksand fick ta med sig tre sköna poäng i bagaget söderut för bortamatchen mot Skellefteå på lördag.