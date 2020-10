Erik Källgren stoppade Leksands förstakedja

Leksands förstakedja med Carter Camper, Marek Hrivik och Peter Cehlarik hade producerat 24 poäng på fyra matcher så här långt i SHL.



Men i hemmamötet med Växjö skrinnade trion av isen poänglösa för första gången den här säsongen när Växjö reste hem med tre poäng. Martin Lundberg och Fredrik Karlström stod för matchens enda mål som föll i den andra perioden.

Räddade 26 puckar

– Vi låter dem spela sitt spel och de kontrollerar tempot i matchen och vi har otroligt svårt att komma in på mål, säger Leksands lagkapten Patrik Zachrisson i C More.

Växjös målvakt Erik Källgren stoppade 26 puckar och bidrog stort till segern.

Det här var Leksands tredje raka förlust och Växjös andra trepoängare på fem matcher.