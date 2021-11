William Eklund är inlånad från NHL och i Djurgården hoppas man att 19-åringen ska spela en stor roll när man försöker vända på den hittills dystra säsongen.

Eklund hade en assist i 2–5-förlusten mot Timrå i torsdags och när Djurgården jagade seger mot Linköping lade han i högsta växeln direkt. Inom loppet av fyra och en halv minut hade han assisterat till Marcus Sörensen och Linus Arnesson och varit med och sett till att Djurgården tog en tidig 2–0-ledning efter mindre än sju minuters spel.

I andra perioden skulle dock matchen få en annan skepnad.

Henrik Törnqvist både reducerade och kvitterade och strax före mittenperiodens slut var helt plötsligt Linköping i ledningen när Patrick Russell hittade rätt.

Linköping klarade av att hålla ställningarna i tredje perioden, vann till slut med 5–2 och tog därmed sin fjärde raka seger.

– Vi släpper in de i andra för enkelt och det straffar sig, säger en besviken William Eklund till C More.

Gladare var det i LHC-lägret:

– Det finns en helt annan energi i gruppen och självöfrtoernde. Det är inte alltid vackert, men vi håller oss i matcherna och när vi tar över är vi effektiva. Sedan skadar det inte att powerplay har börjat fungera, säger lagkaptenen Jonas Junland.

Timrå höll nollan

Timrå tog andra raka segern efter landslagsuppehållet och lämnade jumboplatsen. Laget följde upp bortasegern över Djurgården med att nolla Oskarshamn i 2–0-segern. Därmed är Djurgården ny jumbo.

Timrå avgjorde med två mål i numerärt överläge i andra perioden genom Jacob Blomqvist och Viktor Lodin.