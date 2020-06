Lias Andersson tackar nej till att återvända till New York Rangers

Lias Andersson orsakade stora rubriker i vintras då han, mitt under pågående säsong, valde att lämna USA (där han spelade för Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack) för att resa hem till Sverige. Efter en tid blev det klart att han skulle lånas ut till HV71, där han stod för 12 poäng på 15 matcher.

Den senaste tiden har det ryktats om att han skulle återvända till Rangers för att spela där när NHL-säsongen återupptas i sommar. Men nu står det klart att han tackar nej till det.

– Vi har haft diskussioner med Lias om att komma över hit till träningslägret, men han kände att det var bättre för honom att stanna i sitt hemland just nu. Vi respekterar det beslutet. Vi har haft ett antal bra samtal. Han har sagt att han vill vara en New York Rangers-spelare. Vi kommer att behålla rättigheterna till honom och ska så småningom diskutera var det är bäst för Lias att spela nästa år, säger Rangers ordförande John Davidson till New York Post.

”Spelade tv-spel hela nätterna”

Andersson berättade i april för Göteborgs-Posten att han mådde dåligt under tiden i USA.

– Jag satt och spelade tv-spel hela nätterna, satt bara och väntade på att svenskarna skulle vakna där hemma för att gå till jobbet. Så jag kunde ringa och snacka lite skit, liksom. Det var dåliga vanor, sade han, och berättade även att han brottades med dåligt självförtroende:

– Jag har tvivlat som fan på mig själv. Kunde jag ens spela hockey?

