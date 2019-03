Lindblom bakom Philadelphias vändning

Philadelphia Flyers hemmabesegrade Ottawa Senators i natt, detta efter att gästernas Chris Tierney spräckt nollan i första peroden.

Men i den andra tog Philadelphia över, och kvitteringen noterades Oskar Lindblom för, även om det inte var forwardens snyggaste i karriären. Ett skott från Shayne Gostisbehere styrdes först via Sean Couturiers ben framför kassen, och sedan styrdes pucken vidare via Lindbloms ben och in i mål. Den tidigare Brynäsforwardens trettonde mål för säsongen.

Senare i mittperioden utökade Flyers sin ledning till 3–1 genom Michael Raffl och Scott Laughton.

Ottawa reducerade i slutet av matchen, men Philadelphia vann till slut med 3–2. Laget är nu uppe på 76 poäng, och eftersom Columbus Blue Jackets förlorade i natt borta mot New York Islanders skiljer det nu bara tre poäng i kampen om östra konferensens andra wild card-plats till Stanley Cup.