Lindqvist bröt långa måltorkan när Färjestad vände och vann

Färjestad kan börja titta uppåt i SHL-tabellen igen. Mot Örebro gjorde kedjan med Jacob Nilsson, Michael Lindqvist och Per Åslund en av säsongens bästa insatser. Efter elva mållösa matcher tog Lindqvist matchen till förlängning med sitt 3–3-mål – och avgjorde sedan straffläggningen.

– Skönt att spräcka måltorkan. Jag har väl haft fyra, fem i ramen på slutet. Nu studsar den in i stället, säger matchhjälten till C More.

Örebro började klart bäst och fick utdelning mer eller mindre omgående genom Emil Larsson.

”På tiden”

Men Örebro tappade initiativet och plötsligt var det Färjestad som naglade sig fast i anfallszon och efter två flygande anfall hade hemmalaget vänt till 2–1 på lite mer än två minuter.

Först valde Michael Lindqvist snett inåt bakåt-alternativet, vilket gav Jacob Nilsson läget som gav 1-1. Sedan stod både Lindqvist och Nilsson för smarta passningar innan Per Åslund klippte till med ett av säsongens hårdaste skott och satte 2–1.

– Det var på tiden. Det har varit lite sisådär från min sida men i dag är det bättre, säger Nilsson till C More.

Effektivt powerplay

Örebro kom tillbaka i tredje perioden och visade på nytt effektivitet i powerplay. Kvällens tredje chans gav andra målet när poängkungen Robin Kovacs hittade rätt från höger tekningscirkel.

Daniel Muzito Bagenda gjorde sedan 3–2 för Örebro innan Michael Lindqvist kvitterade – den tidigare målkungens första fullträff på en och en halv månad och Färjestad vann sedan med 4-3 efter straffar.