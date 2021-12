Det var två lag med mindre bra form som möttes i Scandinavium. Topplaget Frölunda kom från två raka förluster på straffar, och hade ingen trepoängare i de fyra senaste matcherna. Linköping hade fyra förluster i rad i bagaget.

Första perioden blev jämn. Frölunda dominerade i början, utan att få utdelning.

I stället gjorde backen John Nyberg 1–0 för Linköping efter 16.35.

Förbi flera spelare

Nyberg, som för några år sedan spelade i Frölunda, laddade från blå linjen – och skottet gick förbi en drös spelare in i mål.

-Deras back lägger upp en puck till mig, säger John Nyberg till C More.

-Jag försöker bara skjuta så hårt jag kan, och så går den in, fortsätter han.

Andra perioden blev mållös. Frölunda ”ledde” då skottstatistiken med 20–19, men Linköping var fortsatt i överläge med 1–0.

-Det känns som att vi har bra tryck i anfallszon, men vi får inte in pucken. Så det är surt, säger Elmer Söderblom i Frölunda till C More.

Hemmalaget hade svårt att skapa riktigt vassa chanser. Samtidigt var Marcus Högberg, målvakt i Linköping, mycket stabil och alert.

Lasu slog till

Vid 4.32 i tredje perioden kom dock 1–1. Frölunda bet sig fast runt Linköpings mål. Nicklas Lasu sköt in pucken, på passning från Ryan Lasch.

Skönt för Lasu, som fått en smäll i ansiktet strax före andra pausen.

Matchen tände till efter kvitteringen. Båda lagen drev upp tempot i sina anfall en stund, för få ett segermål.

Men det blev inte fler mål under ordinarie tid. Frölunda fick spela förlängning för fjärde matchen i rad.