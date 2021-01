Linköping tog ny vinst – efter förlustsviten

Det skiljde 35 poäng mellan Frölunda och Linköping inför kvällens möte, det ska dock påpekas att LHC har två matcher mindre spelade.

I lördags besegrade Linköping Oskarshamn och bröt därmed sin tio matcher långa förslustsvit.

Tog andra raka segern

I kväll tog östgötarna andra raka segern – och den kom mot ett av seriens starkaste hemmalag, Frölunda.

– I dag var vi villiga att betala priset för att vinna, säger LHC:s lagkaptenen Jonas Junland i C More.

Sju minuter in i första perioden tog LHC ledningen via nyförvärvet Tyler Morley – som petade in pucken i öppet mål.

I den andra perioden skulle Stefan Elliott kvittera för Frölunda. Men bara några minuter senare tog gästerna tillbaka ledningen till 2-1.

”Vi vet vilket hål vi grävt”

Linköpings lagkapten Jonas Junland var nöjd med hur laget ”krigade” i Göteborg.

– Den här vinsten bygger självförtroende för vi vet vilket hål vi grävt, säger han.

I Frölunda var det inte lika muntert.

– Ruskigt frustrerande i dag. Vi är fantasilösa i vårt anfallsspel, säger tränaren Roger Rönnberg i C More.

KLIPP: Linköping vann mot Frölunda