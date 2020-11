Linus Öberg missade öppet mål mot Växjö när Örebro förlorade

Växjö–Örebro var länge en jämn match, men i den tredje perioden var Örebro klart bättre och pressade på hårt.

Chanser kom också. Den allra hetaste fick Linus Öberg, som efter en sargretur vid ställningen 2–2 i den tredje perioden fick öppet mål – men då träffade han stolpen.

Växjö bättre i förlängningen

2–2 stod sig perioden ut och matchen gick till förlängning. Där var Växjö klart bättre och skapade flera chanser. Efter 3.09 kom även målet som avgjorde matchen, då Jakob Forsbacka-Karlsson kom i ett två mot ett-läge. Forsbacka-Karlsson passade över till Melart som distinkt satte sitt andra mål för kvällen och gav extrapoängen till hemmalaget.

– Skönt, det är inte så många gånger som jag har gjort två mål i en match, så det är väldigt skönt just nu, sade Melart strax därefter till C More.

”Svajar för mycket”

Lika nöjt var det inte i Örebro-lägret.

– Vi svajar för mycket i prestationen för att ta tre poäng, sade Christopher Mastomäki.

– Vi skapar en del i spelet med puck, men vi måste var lite mer konsekventa i det vi gör.

Näkyvä tillbaka efter cancern

Örebros glädjeämne var att finländske backen Kristian Näkyvä gjorde sin första SHL-match för säsongen. Näkyvä, som i februari drabbades av testikelcancer, välkomnades tillbaka av Växjös lagkapten Erik Josefsson som före första nedsläpp överlämnade en blomsterkvast.

– Många människor har skickat meddelanden, fantastiskt, sade Kristian Näkyvä till C More om den uppmuntran han mött under sin sjukdomstid.

KLIPP: Här är alla mål i matchen: