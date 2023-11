Se det olyckliga självmålet i spelaren ovan.

Luleå fortsätter vinna i SDHL. Laget har segrat i 13 av 14 matcher och krossat de flesta lagen i serien. Under söndagen var det dags igen.

Det blev en rivstart hemma mot HV71 och norrländskorna gick upp i en 3–0-ledning redan efter fyra minuter. 2–0-målet stack ut i negativ bemärkelse för gästerna från Jönköping.

”Sätter oss i skiten”

Ronja Savolainen spelade in pucken mot Emma Nordin på den bortre stolpen, men i stället för Nordins klubba styrdes pucken in via en försvarsskridsko.

Backen Thea Liodden var den olyckliga och uppförsbacken blev allt brantare för HV71. Segersiffrorna skrevs slutligen till 6–1 till Luleå.

– Vi har inte flyt med oss. Vi sätter oss i skiten. Pucken studsar lite fel, säger Elin Svensson till TV4 Play.