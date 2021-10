Klassmål när Brynäs vann seriefinalen

– Otroligt kul när det lossnar lite. En bra laginsats och det är jättekul att se hur laget jobbar så bra tillsammans. Jätteroligt, säger Brynäs tvåmålsskytt Hanna Thuvik till Sportkanalen.

Klassmål

Luleå tog ledningen i matchen, men Brynäs vände och stängde ner den.

Sex minuter in i andra perioden bjöd Gävlelaget på ett mönsteranfall när Lara Stalder spelade fram Josefin Bouveng som tryckte in 3–1 från slottet.



Stalder svepte själv in fyran innan Luleå reducerade till 4–2. Men Brynäs låg hela tiden ett steg före. Luleå tog ut målvakten och satte 3–5 i slutminuterna innan Denisa Krizova rakade in 3–6 i tom bur.

”Ett bakslag”

Matchen slutade 7–3 till Brynäs. Det här var Luleås första nollpoängare för säsongen – och nu är norrbottningarna bara två poäng före Brynäs i tabellen.



– Det här var ett bakslag. Vi jobbar vidare och får steppa upp till nästa match, säger Luleås tränare Mikael Forsberg efter matchen.