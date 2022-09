Luleå tog SM-silver i våras och är en av förhandsfavoriterna även inför denna säsong.

Men det var svårt att tro under stora delar av kvällens match, hemma mot Rögle. Luleå blev utspelat av Rögle de två första perioderna. I den första gick Rögle upp till 3–0, i en period där Luleå bara lyckades skjuta två skott på Rögles målvakt Calle Clang.

– Vi är alldeles för svaga just nu. Vi förlorar för många närkamper och alldeles för slarviga med pucken. De har fått alldeles för många gratis puckar och gratis chanser, sade Jesper Sellgren till C More.

Komarov assisterade

Även i den andra perioden var Rögle helt överlägset, och det tog nästan 18 och en halv minut innan Calle Clang fick ett skott mot sig. Trots det vann Luleå perioden, då det finländske nyförvärvet Leo Komarov tog hand om en retur genom att passa mellan sina egna ben till Juhani Tyrväinen som skickade in 1–3.

Sedan bytte matchen skepnad helt och hållet. Luleå kom ut till den tredje perioden som ett helt annat lag, och sju minuter in i tredje perioden sköt Julius Honka in 2–3 via Röglemålvakten Calle Clangs plockhandske.

Engsund kritisk till matchstraffet

Men närmare än så kom aldrig Luleå. Med fem och en halv minut kvar att spel satte Julius Honka klubban i bakhuvudet på Riley Sheen och fick matchstraff för crosschecking.

– Den är tuff. Fine, en tvåa men en femma är jävligt hård då det ser ut som att axeln går av på honom och han spelar bytet efter. Vi får se om de kollar upp det eller inte, säger Luleås Oscar Engsund till C More.

”De får energi”

Det långa numerära överläget förvaltade Rögle genom att William Wallinder satte slutresultatet 4–2.

– Vi är jättenöjda med de två första perioderna. Klart de får energi av målet med två sekunder kvar av andra, det kommer lite olyckligt. Men i dag räckte det med två bra perioder och en lite sämre, säger Rögles Daniel Zaar.