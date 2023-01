Det brukar oftast bli jämna matcher när Luleå och Frölunda spelar, och det var det vi just fick bevittna i afton.

Efter en mållös första period lossnade det rejält i den andra. Luleå fick en drömstart och 30 sekunder in kunde Erik Gustavsson i numerärt överläge skjuta in 1-0.

Men gästande Frölunda fortsatte pressa och drygt sju minuter senare pricksköt Filip Johansson in kvitteringen, mycket tack vare Patrik Carlsson och Linus Nässén som stod framför kassen. Och i mitten på perioden var Fröundas vändning ett faktum. Återigen var det ett skott från blålinjen som den här gången styrdes in via Joel Lundqvist.

Men det svartklädda hemmalaget skulle resa sig. Jesper Sellgren som inte hade så många alternativ, lyckas få iväg ett skott som ställde Lasse Johansson i målet och 2-2 på resultattavlan.

Länge såg det ut som att 2-2 skulle stå sig till den tredje perioden. Men icke – Isac Brännström vände snyggt bort en försvarare innan han tryckte upp pucken i nättaket och 3-2 Luleå med 40 sekunder kvar.

Tre minuter in i den sista perioden kom nästa mål. Pucken studsar och har sig och gästerna lyckas behålla pucken i offensiv zon, den hamnar hos Petteri Lindbohm som skickar iväg den mot mål. Och gissa vad? Trafik framför mål så klart och 3-3 som också stod sig matchen ut. Det blev 2-2 i den första matchen och därav förlängning.

”Exakt så man vill att en avgörande match ska vara”

Efter en mållös förlängning följde ett straffavgörande som gick ända till skiljestraffar. Då klev Brendan Shinnimin fram och skickade Luleå till CHL-final. Första finalen sedan 2014/2015 för norrbottningarna. Tungt för mesta mästarna Frölunda. (4)

– Det var en jäkla match. Det är exakt så man vill att en avgörande match ska vara. Det var en bra match. Nu har vi chans att vinna mästerskapet. Vi ska vinna för våra fans, säger Shinnimin.

I finalen möter man antingen Zug eller Tappara och matchen kommer att spelas den 18 februari i Luleå. SVT sänder.