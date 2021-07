Vädjade om att inte draftas – valdes av Montreal i första rundan

Under fjolårssäsongen var kanadensiska backen Logan Mailloux utlånad till Sverige för spel i division ett. Under den korta perioden i Sverige fotograferade Mailloux en kvinna utan hennes vetskap under ett intimt möte. Bilderna skickade han sedan vidare till sina lagkamrater.

Logan Mailloux dömdes för kränkande fotografering samt förtal och tvingades till böter. Han gick själv ut på sociala medier och vädjade till NHL-klubbarna att inte drafta honom.

”Det är en ära att bli draftad i NHL och ett privilegium. Efter omständigheterna tycker jag inte att jag visat tillräckligt med mognad för att förtjäna detta privilegium i draften 2021”, skriver Mailloux i sociala medier.

Draftad av Montreal

Under den första rundan av NHL-draften som avslutades tidigt under lördagsmorgonen svensk tid, fanns det där minst nio av de 32 klubbarna som hade satt upp Logan Mailloux på sin lista av spelare man inte kommer att vilja drafta.

Och det såg länge ut som att Mailloux skulle få som han ville och inte bli vald. Men Montreal – som var näst sist ut att drafta en spelare – valde trots omständigheterna att plocka in Mailloux.

Montreal skriver bland annat följande på sin hemsida:

”Montreal Canadiens valde inte bara en lovande hockeyspelare, utan också en ung man som nyligen erkände att han gjort ett allvarligt misstag. Vi är medvetna om situationen och förminskar inte på något sätt allvaret av Logans handlingar.”

”Ett genuint erkännande”

Klubben fortsätter:

”Logan förstår effekterna av sina handlingar och hans offentliga uttalande nyligen var ett genuint erkännande av hans dåliga beteende och det första steget på hans personliga resa.”

Klubbens uttalande avslutas sedan:

”Vi är också engagerade i att öka medvetenheten bland våra spelare om följderna av deras handlingar på andras liv.”

Under lördagen hade Logan Mailloux en presskonferens där han talade med amerikansk media.

– Det var en oansvarig och dum handling som jag begick utan att tänka. För den bristen på bedömning från min sida fick jag böter av svensk lag, sa Mailloux och fortsatte:

– Montreal har åtagit sig att hjälpa mig att växa som människa och jag är tacksam för detta.