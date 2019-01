Målfest på Hovet – Dif vände och vann

På ett hett, hett Hovet, Järnkaminernas dag till ära, skickade Djurgården, framdraget av hänföraren Jacob Josefsson in sex mål mot Linköping och vann med 6-3.

Matchen började dock med ett antiklimax för de högljudda hemmafansen. Daniel Olsson Trkulja skickade in 1-0 i första perioden. Men Djurgården vände och de gjorde det med stil.

Linus Hulström skickade in kvitteringen och efter vackert klapp-klapp-spel gjorde Marcus Davidsson 2-1 och Dif hade vänt innan första perioden slut.

Jacob Josefsson leverade framspelningar till ytterligare två Djurgårds-mål och skickade sedan in slutresultatet 6-3 i öppen kasse.

– Det känns som jag spelat bra under en längre tid utan att poängen trillat in, skönt att jag fick några. Men viktigast var segern, säger Jacob Josefsson till C More.