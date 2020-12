Malmö bröt förlustsvit – nollade Oskarshamn

Både Malmö och Oskarshamn var på jakt efter ett trendbrott efter en riktigt tung period. Skåningarna hade sex raka förluster inför mötet i Malmö arena och bortalaget Oskarshamn förlustsvit var uppe i sju raka matcher.

I tisdags blev Malmö dessutom nollat hemma mot Skellefteå (0–3) och skåningarna hade inte gjort mål på över 85 effektiva ishockeyminuter innan centern Pathrik Westerholm bröt måltorkan. Drygt fem minuter in på den andra perioden fick han öppen väg fram mot Oskarshamnsmålvakten Tex Williamsson sedan bortalaget gått bort sig i offensiv zon.

Ett stenhårt slagskott senare stod det 1–0 till hemmalaget.

-Jag siktade i bortre kryss och den satt väl bra där. Det var härligt att få in den, sade Westerholm till C More i periodpaus.

Vass andrakedja

Det var kedjan med tvillingarna Westerholm – Ponthus och Pathrik – och Emil Sylvegård som visade vägen för Malmö. Drygt fem minuter efter ledningsmålet satte Sylvegård sitt åttonde mål för säsongen sedan Pathrik Westerholm svarat för framspelningen.

-Det var skönt att få in två mål där. Oskarshamn är inte ofarliga utan de skapar många chanser och Oscar (Alsenfelt, målvakt i Malmö) har gjort många bra räddningar, sade Pathrik Westerholm.

I den tredje perioden var det dags för den tredje länken i Malmös andrakedja att skriva in sig i målprotokollet. I numerärt överläge hade Malmö lekstuga och Ponthus Westerholm kunde skicka in 3–0 bakom Williamsson – snyggt framspelad av Carl Persson och brodern Pathrik – knappt sex minuter in på perioden.

Matchstraff för Forsberg

Oskarshamn skulle få en möjlighet att ta sig in i matchen. Efter 12.30 åkte Christoffer Forsberg på ett matchstraff sedan han vårdslöst skickat Pontus Näsén in i sargen. Gästerna fick spela i numerärt överläge i fem minuter, men Malmömålvakten Alsenfelt och hans lagkamrater redde ut både det och Oskarshamns spel med sex mot fem utespelare i slutskedet av matchen.

-Det är klart att det är sjukt surt. Det är såhär när man inte har självförtroendet med sig, sade Oskarshamnstränaren Martin Filander efter lagets åttonde raka förlust.

I stället kunde Fredrik Händemark skicka in 4–0 i tom bur med sekunder kvar att spela och Malmö lämnade över jumboplatsen till Brynäs.