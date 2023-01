Det gick definitivt att argumentera för att Malmö var det bättre av dem två lagen. Ett spelmässigt övertag matchen igenom som även syntes i skottstatistiken (44-24).

Men Brynäs, stärkta av målvaktsspelet från Anders Lindbäck, tog vara på en spelvändning där Anton Rödin spelade fram Dmytro Timashov till 1-0 i början av den andra perioden.

Den 199 centimeter långe Lindbäck fortsatte storspela (fick även hjälp av sina stolpar) och radade upp flera imponerande räddningar. Men till slut fick han ge med sig då Carl-Johan Lerby fick gott om tid för att prickskjuta in kvitteringen med mindre än kvarten kvar av ordinarie tid.

18-åringen avgjorde

Spelövertaget fortsatte för Malmö som tryckte på för ett ledningsmål. Istället small det i andra änden då Brynäs stack upp med ett längre anfall som till slut resulterade i att 18-åringen Theo Lindstein direktsköt in 2-1 för Brynäs med mindre än tre miuter kvar. Det var karriärens första SHL-mål för backtalangen.

– Det var inget höjdarskott men det var skönt att den gick in. Skönt att vi lyckades ta tre poäng här nere, säger Theo Lindstein till C More.

”Det är obegripligt”

Nu är avståndet mellan lagen tolv poäng, från jumboplatsen till första platsen på säker mark. Malmös tränare Tomas Kollar var upprörd efter förlusten.

– Nej men vad ska jag tänka? Vi förlorar en ganska viktig match och domarna ringer på något som jag inte riktigt förstår (ett eventuellt Brynäs-mål, reds. anm.). Det tar tre-fyra minuter och förstör vår rytm. Vi har en straff också förresten, jag vet inte om ni har missat det. Det är obegripligt hur det inte kan bli straff, säger Kollar till C More och snabbt lämnar intervjumikrofonen.

Domaren erkänner miss

Straffsituationen Kollar hänvisar till var när Malmös Carl Söderberg kom fri och blir slashad bakifrån vid skottläget. Ena domaren Andreas Harnebring kommenterade händelsen i C More:

– Det är ett slag, sitter nedanför handsken, visserligen ett ganska hårt slag. Från den där vinkeln är det gränsfall. Handen på hjärtat hade det där mycket väl kunnat vara en straff, absolut.