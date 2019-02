Malmö upp på slutspelsplats

Hemmalaget inledde starkt och dominerade den första perioden och efter 17:45 kom ledningsmålet genom Axel Wemmenborn. Men Timrå som är i desperat behov av poäng gav inte upp. Ludvig Rensfeldt kvitterade till 1-1 innan Malmö återtog ledningen när Anton Öhman blev fri i slottet och satte säkert 2-1. Men det dröjde inte länge innan Timrå slog till igen. Henrik Törnqvist slog in pucken på volley i mål.

Med ungefär halva matchen spelad fick Redhawks chansen i powerplay, och den chansen tog hemmalaget. Max Görtz avlossade ett stenhårt slagskott från blålinjen och satte 3-2. Några minuter senare gjorde Kim Rosdahl 4-2. Efter det orkade inte Timrå resa sig igen. Konstantin Komarek satte 5-2 i slutet av andra perioden och Axel Wemmenborn satte 6-2 i slutet av matchen.

– Det har inte direkt trillat in några mål för mig den här säsongen, så det var extremt skönt att få sätta några idag, sa Wemmenborn till C More efter matchen.

Malmö är nu sexa i tabellen två poäng före Skellefteå, Växjö och Rögle som är två poäng bakom. För Timrås del ser det mörkare ut. Det var åttonde raka förlusten och laget har 14 poäng upp till säker mark i tabellen.

– Vi är inte nära idag. Malmö är bättre i två perioder och vi spelar inte för varandra, sa Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.