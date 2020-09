Djurgården förlorade i premiären – trots storspelande målvakt

Eftersom SHL gjort om spelprogrammet och skjutit upp flera matcher blev Djurgården det lag som klev in sist i SHL-säsongen.

Djurgården får dock vänta på sitt första SHL-mål efter att ha blivit nollade mot Frölunda.

Göteborgslaget kunde vinna med 2–0, och tog sin andra raka seger.

Rafflande förstaperiod

Den första perioden blev rafflande – men mållös. Frölunda pressade tillbaka Djurgården rejält i de sista minuterna, men hemmalagets litauiske målvakt Mantas Armalis storspelade. Frölunda hade 40 skott på mål mot Djurgårdens 19.

– Många fina räddningar av deras målvakt, men jag har svårt och se att han gör en till sån period, och då ska vi nog kunna göra mål, sade Frölundas Simon Hjalmarsson till C More efter den första perioden.

Armalis, som representerade Djurgården även 2014–2016, fortsatte dock att briljera i den andra perioden.

Frölunda pressade och tvingade litauern till flera högklassiga räddningar.

Hemmalaget var disciplinerade – fram till att det var fem minuter kvar av den andra perioden. Jesper Petterssons tvåminutare för hooking blev kostsam för Djurgården.

Första SHL-målet

Bara tio sekunder in i Frölundas powerplay blev Armalis överlistad. Ett dundrande slagskott från Mattias Norlinder letade sig in bakom Djurgårdens målvakt.

– Den satt hyfsat fint, det var skönt att få in en kasse, sade Norlinder till C More efter att ha gjort sitt första SHL-mål.

Norlinder blev ensam om att överlista Mantas Armalis, och Joel Lundqvist kunde slå in pucken i tomt mål när Djurgården tagit ut målvakten med 16 sekunder kvar för att jaga en kvittering.

– Vi spelar för mycket skvätthockey, Frölunda gör det bättre, sade Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till C More efter matchen.

– Vi får inte riktigt den utdelning vi vill ha. Men ja – deras målvakt spelar bra, sade Frölundas Max Friberg.