Så sent som säsongen 2019-20 var Boston-målvakten den målvakt som släppte in minst mål per match i NHL, och belönades med priset Jennings Trophy.

Men i natt meddelade 34-åringen att han lägger av.

”I dag är dagen som jag hoppades aldrig skulle komma”, skriver han i ett långt uttalande på Bostons hemsida, där han förklarar att beslutet fattats då han känner att hans kropp inte svarat som han hoppats efter en höftoperation förra sommaren:

”De senaste veckorna har jag insett att min kropp inte svarar på det sätt som den behöver för att jag ska kunna spela på den nivån som jag förväntar av mig själv och som mina lagkamrater och Bruins-fansen förtjänar. Det är där jag med ett tungt hjärta nu meddelar att jag slutar spela ishockey”, skriver han.

Rasks främsta framgång kom 2011, då han vann Stanley Cup med Boston. Året dessförinnan noterades han för ligans bästa räddningsprocent, och 2014 utsågs han till ligans bästa målvakt, och tog OS-brons med Finland.

MER NHL: Hedman förlängnings-hjälte (2 februari):