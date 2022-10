Trots att HV71 är nykomling i SHL var laget det som fick flest guldtips på den traditionsenliga upptaktsträffen inför säsongen.

Men laget har fått en tuff start på säsongen, och i dagens Smålands-derby mot Oskarshamn kom lagets fjärde förlust på de sex första matcherna.

Oskarshamn vann nämligen med 5–4 efter förlängning, och HV71 står kvar utan en enda trepoängare den här säsongen.

– Det är klart att vi suktar efter en trepoängare och behöver en trepoängare, konstaterar tränaren Tommy Samuelsson i C More.

Tedenby skadad efter tackling

Och som om inte förlusten, som gör att HV nu ligger näst sist i tabellen, var nog så utgick lagets stjärnvärvning Mattias Tedenby redan i matchens tredje minut. Han fick en tackling av Oskarshamns-backen Willian Worge Kreü och haltade betänkligt när han klev av isen. Därefter blev det inte mer spel.

– Han är inte spelbar mer i dag, sade HV-tränaren Tommy Samuelsson till C More i periodpausen, utan att utveckla vad det var för fel på Tedenby.

Tre snabba IKO-mål i andra

Trots förlusten så får nog HV71 ändå vara hyfsat nöjda med att de fick med sig en poäng från matchen. Efter tre mål på sex minuter i början av den andra perioden ledde nämligen gästerna med 4–2.

Men HV kom alltså tillbaka, och tog matchen till förlängning där Patrik Karlkvist i power play satte ett välplacerat skott i krysset förbi en skymd Joni Ortio i HV-kassen.

– Det är en sån sinnessjukt bra screen framför mål, och jag typ lobbar in den, säger Karlkvist till C More.

Se målet här: