Han är femte spelare att göra två mål (eller fler) i fem matcher i rad. Före sig har han Joe Malone som gjorde det sex gånger i rad säsongen 1920-21 och Punch Broadbent 1921-22. Två andra spelare har gjort två mål fem matcher i rad. Det handlar om Mario Lemieux 1988-89 och Alexander Mogilny 1992-93.

McDavid är också första Edmontonspelare att göra tio mål på fem matcher sedan Wayne Gretzky gjorde det 1986.

– Ibland går puckarna bara in. Jag tycker att jag spelade bra tidigare också men då gick puckarna inte in. Ibland studsar det rätt och puckarna går in. Det är en lustig sport på det sättet, säger McDavid till Edmonton Journal.

Ekholm: ”Skönt att göra bort debuten”

McDavid toppar poängligan i NHL på 118 poäng, 52 mål och 66 assist, efter 62 spelade matcher den här säsongen.

Mattias Ekholm, 32, som spelat sina tolv tidigare NHL-säsonger med Nashville gjorde sin första match för Edmonton. Ekholm parades som back ihop med Evan Bouchard och det blev en lyckad debut för svensken.

– Det har varit 24 hektiska timmar, men det kändes okej där ute på isen. Skönt att ha fått göra bort debuten här, säger Ekholm efteråt