Hela 9–2 till Rangers blev resultatet i nattens New York–derby. Målskyttet inleddes drygt tre minuter in i den första perioden. Rangers vann pucken, spelade sig fram och hittade till Zibanejad som från sned vinkel dundrade in 1–0.

Ett mål som satte tonen för matchen.

– Starten var riktigt bra. Jag tycker att vi både var bra defensivt och offensivt, säger Rangers tränare Peter Laviolette till NHL:s webbplats.

När den första perioden var över hade Rangers gjort ytterligare tre mål. I slutändan blev resultatet 9–2 till Rangers.

Zibanejad noterades också för en assist i matchen. Han har nu gjort nio poäng i sina senaste sju matcher.

Tungt för Marcus Högberg

I Islanders startade den svenske målvakten Marcus Högberg. Han blev utbytt efter sex insläppta mål och kom sedan tillbaka in i matchen och släppte in två ytterligare mål.