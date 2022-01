Modo var starkast i toppmötet i Hockeyallsvenskan mot HV71. Efter en mållös första period var det hemmalaget som gjorde matchens första mål. Markus Modigs gav Modo ledningen med 1-0 efter ett snyggt förarbete av Sam Vigneault.

Några minuter senare fick HV chansen att spela fem mot tre. Och det läget utnyttjade serieledaren. Fredrik Forsberg spelade fram Chad Billins som kvitterade med ett direktskott.

Modo återtog sen ledningen. Med 15 sekunder kvar av den andra perioden kunde poängkungen Riley Woods sätta 2-1 för hemmalaget. Modo inledde sen tredje perioden på bästa sätt. Efter 57 sekunders spel avgjorde Erik Karlsson matchen när han satte 3-1 för Modo.

– Vi är bättre under sextio minuter och krigar på hela matchen, säger Modos Tex Williamsson till C More.

HV71 leder fortsatt Hockeyallsvenskan. Men är nu bara tre poäng före Modo som är tvåa.