Dick Axelssons Djurgården fick Brendan Shinnimins Växjö på fall. Foto: Jonas Ekströmer/TT Visa alla (2)

Visa alla (2)

Nattsvart för Växjö: ”Kan ge upp eller så gör vi inte det”

Det är nattsvart i Växjö just nu. Borta mot Djurgården förlorade laget med 1-4 och har fyra raka förluster, där de släppt in hela 18 mål och bara lyckats göra två mål framåt.

– Antingen ger man upp eller så gör man inte det, säger Växjös tränare Sam Hallam till C more.

Växjö har gått knackigt hela säsongen men den senaste tiden har varit en bottennotering. Noll poäng på fyra matcher och 2-18 i målskillnad. Trots det är Hallam positiv över spelet efter att Växjö vunnit skotten med 30-27, men bara lyckats göra ett mål. – Jag tycker vi sliter otroligt hårt idag och får matchen dit vi vill många gånger. Surt och torska men vi visar upp vilja som jag är nöjd med och vi ska ta med oss det in i lördagens match. – Vi kanske inte är där och skapar de farliga chanserna som man behöver. Men vi skapar tillräckligt för att göra fler mål. Djurgården vann matchen med 4-1, vilket också var lagets elfte raka hemmaseger och laget har inte förlorat hemma på Hovet sedan den 14 november. Sebastian Strandberg hade stor del i segern med ett mål och en assist. Det betyder att Strandberg stått för nio poäng på de sex senaste matcherna. – Vi vinner med 4-1 och man får vara glad. En styrka att vinna när man spelar lite rackigt som vi gör, säger han till C more. Djurgården är seriens formstarkaste lag och har på de sex senaste matcherna tagit 20 av 21 poäng. Djurgårdens IF 4 - 1 Växjö Lakers HC 1-0, 1-0, 2-1 Hovet, Stockholm idag Publik: 5693 SHL Visa matchfakta SHL Seriespel - 2019/2020 # Lag S V F VÖ FÖ GM-IM M P 1 LHF Luleå HF 40 23 11 4 2 115-79 +36 79 2 FHC Frölunda HC 40 22 15 2 1 125-93 +32 71 3 FBK Färjestad BK 39 20 11 3 5 134-112 +22 71 4 DIF Djurgårdens IF 40 20 12 3 5 108-94 +14 71 5 RBK Rögle BK 40 18 13 6 3 109-95 +14 69 6 ÖHK Örebro HK 40 22 16 1 1 107-106 +1 69 7 HV71 HV71 40 17 14 5 4 119-97 +22 65 8 SAIK Skellefteå AIK 39 19 17 3 0 108-97 +11 63 9 MIF IF Malmö Redhawks 41 17 16 3 5 103-100 +3 62 10 BIF Brynäs IF 41 12 19 6 4 99-123 -24 52 11 VLH Växjö Lakers HC 40 14 21 3 2 93-109 -16 50 12 LHC Linköping HC 40 11 18 3 8 89-109 -20 47 13 IKO IK Oskarshamn 40 9 24 3 4 82-134 -52 37 14 LIF Leksands IF 40 9 26 2 3 85-128 -43 34 Dela Dela