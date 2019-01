Sidney Crosby försöker överlista Keith Kinkaid i New Jersey-målet. Foto: TT.

NHL:s sämsta bortalag vann i natt

New Jersey tog en sällsynt bortavinst när laget vann i Pittsburgh med 6-3. Det var New Jerseys sjätte vinst ”on the road” på 26 matcher den här säsongen.

Laget är ligans sämsta bortalag och tredje sist totalt i ligan. – Vi spelade väldigt bra i försvaret, säger målvakten Keith Kinkaid till nhl.com. Travis Zajac utmärkte sig med fyra poäng (1+3) för fjärde gången i karriären. Pittsburgh förlorade sin fjärde match på de senaste fem. – Vi saknar desperationen. Det går att prata om det men vi måste visa det på isen också, säger Pittsburghs superstjärna Sidney Crosby. Pittsburgh hade inte spelat på nio dagar på grund av All Star-uppehållet.