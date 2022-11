Både Frölunda (två raka förluster inför matchen) och HV71 (tre raka förluster) har haft några tunga SHL-omgångar den senaste tiden.

När lagen möttes i Jönköping för en vecka sedan gick HV71 upp i en tvåmålsledning redan i första perioden. Frölunda kom dock tillbaka och vann till slut efter en straffläggning där Jacob Nilsson satte tre straffar.

En vecka senare höll sig Frölundaforwarden framme igen och gjorde viktiga 3–1 när Frölunda fick ett fem mot tre-läge i slutet av matchen.

-Jag tycker att jag tar steg varje dag, säger Nilsson till C More.

-Det är kul att man får stänka dit den någon gång, det är väldigt skönt.

Med lite mer effektivitet hade HV71 dock kunnat ge matchen en helt annan bild. Laget hade på nytt några riktigt vassa chanser under matchens inledning – men lyckades inte ta vara på dem den här gången.

I stället tog Frölunda ledningen i Scandinavium när Linus Nässén i slutet av perioden styrde in en rapp passning från Anthony Greco i mål.

”Shit, vilken träff”

I den andra perioden inledde HV71 klart bäst och etablerade så pass mycket tryck att Frölundatränaren Roger Rönnberg till slut valde att ta en timeout. Det bröt HV:s dominans och bäddade för ytterligare ett Frölundamål (Filip Johansson) i ett numerärt överläge lite senare.

Till slut fick dock även tabelljumbon, som bara hade gjort 29 mål inför torsdagskvällen, utdelning. Det var bara en minut kvar av perioden när HV71 lyckades bita sig fast i Frölundas zon och Emil Andrae skickade in 1–2 med ett rungande slagskott upp i ena krysset.

-Shit vilken träff jag får! Bra pass av Foppa (Fredrik Forsberg), så det var skönt att den gick in, sade Andrae till C More i periodvilan.

Karriärens bästa träff hittills?

-Ja, det tror jag, helt klart, sade 20-åringen.

Närmare än så kom dock HV71 inte, trots en bra insats. I stället blev det förlust för fjärde matchen i rad.