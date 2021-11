Anledningen är att KRS Vanke Rays just nu består av det kinesiska landslaget som matchas inför hemma-OS i februari, vilket innebär att Nordin och övriga utländska spelare återvänder efter OS.

– Det känns underbart att åter vara en del av Luleå Hockey/MSSK, om än för en begränsad period. Jag visste tidigt att den här möjligheten skulle finnas och mitt förstaval har hela tiden varit att få spela med just Luleå Hockey/MSSK. Därför är jag otroligt glad att intresset varit ömsesidigt, säger hon till Luleås hemsida.

Nordin kommer att vara tillgänglig för spel med Luleå efter Sveriges OS-kval då man möter Linköping borta den 21 november. Hon lämnar Luleå den 9 januari.

– I Emma får vi in en verklig spetsspelare som kommer att hjälpa oss mycket under den tiden hon kommer kunna vara i Norrbotten. Hon är dessutom en person som hela laget tycker om, så det skall bli roligt att få in Emma i gruppen igen, säger Luleås tränare Mikael Forsberg.

