Laget – med svenskarna Elias Pettersson, Nils Höglander och Oliver Ekman-Larsson – åkte på en ny kalldusch borta mot Anaheim, 1-5, och har nu släppt in 22 mål de fyra senaste matcherna.

Nils Höglanders klassmål till 1-0 i första perioden var en klen tröst.

Den 20-årige svensken satte fart från egen blålinje drygt sju minuter in i perioden, fintade sig igenom hemmaförsvaret och tryckte in pucken via målvakten John Gibsons benskydd.

”Tappar hoppet”

Höglander har nu gjort mål i tre matcher i rad.

Men roligare blev det inte för Vancouver.

Anaheim kvitterade i power play i samma period och tog sedan över helt målmässigt. Hampus Lindholm och Jakob Silfverberg hade varsin assist till 1-1-målet.

Anaheim ligger tvåa i den västra konferensen, medan Vancouver är fjärde sist.

– Jag kan förstå att supportrarna börjar tappa hoppet, säger tränaren Travis Green på en presskonferens.

Backen Tyler Myers:

– Vi måste hitta tillbaka till att spela med självförtroende och återgå till att spela som vi gjorde i slutet av vår senaste hemmamatch, att få tillbaka lite momentum.

KLIPP: Nylanders skridsko banade väg för Toronto (11 nov)