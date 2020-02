Omskolade backen Niclas Buström målskytt igen i Skellefteå-seger

Niclas Burström har det senaste decenniet gjort sig känd som en av SHL:s bästa backar, och blev för fyra år sedan vald till ligans bästa back.

Men i ett skadedrabbat Skellefteå har han den senaste tiden fått flytta högre upp i banan. För en knapp månad hände det för första gången, då Skellefteå tog emot Oskarshamn hemma i Västerbotten.

Fler matcher som center

För Burström blev det något av en succé, då han gjorde både ett mål och en assist. För Skellefteå blev det dock förlust med 3–5.

Därefter har Burström mer eller mindre etablerats som ordinarie center i laget, och har fått spela på den positionen i sex av sju matcher.

Pudas assisterade

Så även i kväll, när Skellefteå åter mötte Oskarshamn. Och även i kväll blev det ett mål för Burström.

16.04 in i den andra perioden slängde nämligen Tre Kronor-backen Jonathan Pudas, från blålinjen vid höger sargkant, till in ett skott mot mål. Vid vänsterkanten av tekningscirkeln fanns Niclas Burström och styrde via benet in pucken till mål för 2–1.

– Jag försökte akta mig men den tar på benet, så det är bara att tacka och ta emot, sade han till C More, och berättade att han just i kväll trivdes med sin nya roll som center:

– Just nu när jag har det här flytet så är jag hellre center. Men frågar du mig nästa vecka så vet jag inte.

Avgjordes i förlängning

Burströms mål räckte dock inte till tre poäng. Matchen gick nämligen till förlängning, efter en ganska sen 3–3-kvittering av Oskarshamns Jonas Engström.

Men det blev ändå den sjätte raka segern för Skellefteå. 2.13 in i förlängningen fick nämligen Andreas Wingerli, som strax dessförinnan hade träffat ribban, pucken i slottet av Arvid Lundberg och snärtade in 4–3.

– Skönt att få med sig två poäng även om vi hade velat ha tre poäng i kväll, säger tvåmålsskytten (han gjorde även 1–0) Wingerli till C More.

För Oskarshamn var det den sjunde raka förlusten, och den sjätte raka med den nye tränaren Per-Erik Johnsson – som därmed får vänta på sin första seger med Oskarshamn.