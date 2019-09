Örebro vann målfest mot Färjestad

Fullsatt arena och cirka 700 Örebro-fans, det var bäddat för premiärfest i Karlstad. Och vilken premiär det blev. Hela tio mål bjöd matchen på, och det var Örebro som inledde målskyttet efter sju minuter i en match där de aldrig skulle ligga under.

För när Färjestad kvitterade till 1-1, då svarade Örebro med att göra 1-2. Och när Färjestad gjorde 2-2, ja då kom 2-3 snart där efter. Så fortsatte det tills Örebro i den tredje perioden gick ifrån till 3-5, och för första gången i matchen så hade Örebroarna en tvåmålsledning.

Snabb reducering

Men den här gången så var det Färjestads tur att svara snabbt. Jesper Olofsson tog saken i egna händer och åkte med pucken igenom Örebro-försvaret för att sedan runda kassen och sätta 4-5.

Efter det gick Färjestad efter en kvittering, och tog ut målvakten. Men då blev det istället ett sjätte mål för Örebro, och det andra i matchen när Mathias Bromé punkterade matchen.

– Jag tycker vi spelar en bra hockey. Överlag tycker jag att det är skönt att komma hit och vinna, säger han till C More.

”Vi måste bli mer bestämda”

I Färjestad var det givetvis inte lika muntra miner efter matchen.

– Rock'n'roll-hockey med öppna dörrar åt båda hållen. Vi spelar rätt dåligt i defensiv zon. Vi måste bli mer bestämda. Vi dumpar in pucken och får inte ned den i hörnet, då förlorar det mycket av sin kraft, säger Färjestads kapten Linus Johansson till C More.

Men Johansson är ändå tydlig med att det är många matcher kvar att spela, och att man inte ska dra för stora växlar av en förlust.

– Det var en match, det är 51 kvar. Jag vet inte hur stora växlar man kan dra, men nu får vi veta vad vi måste göra bättre.