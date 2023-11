Erik Karlsson gjorde nog rätt att lämna San Jose för Pittsburgh.

I natt när han återvände till västkusten för att möta laget han representerade i fjol fick svensken med sig två assistpoäng, den första redan efter 90 sekunder. Under första perioden, efter ett höjdpunktsmontage av svensken spelats upp, hyllades han av publiken.

Men den statistiken kom att falla i skuggan av jumbolaget San Joses sanslöst svaga form.

Hajarna från väst förlorade sin elfte raka match, 2-10, sedan starten av säsongen – tangerat rekord i uselhet. Det var dessutom andra matchen i rad då laget lyckades släppa in tvåsiffrigt i antal mål.

Endast New York Rangers (1943) och Arizona (2017 och 2021) har tidigare lyckats vara vinstfria under de elva första matcherna. Sist ett lag släppte in över tio mål i en match var Boston (1965)

I Pittsburgh gjorde Sidney Crosby sin 1200:e NHL match; han levererade en assist.