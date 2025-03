Se Oskar Lindbloms två viktiga mål i spelaren ovan.

Först knackade Lindblom in 3–1 för Brynäs på en retur, med 47 sekunder kvar av den andra perioden.

Malmö svarade 41 sekunder in i slutperioden – men sedan knackade 28-åringen in sitt andra mål för kvällen. Denna gång från en position bakom målet, via målvakten.

Brynäs vann till slut matchen med 5–2 och serien med 4–2. Gävlelaget gör Luleå sällskap som andra lag till semifinal i SHL-slutspelet.

– I början av säsongen hade vi inte så mycket förtroende för oss. Många trodde att vi inte skulle gå så långt, men vi har krigat på under säsongen och blivit bättre och bättre. Så nu är det bara att fortsätta sista biten, säger Oskar Lindblom till TV4.

Brynäsmålvakten skadad

I mitten av den tredje perioden tvingades Brynäs målvakt Ludvig Persson utgå med en skada. Det såg ut som han fastnade i målburen och vred till benet.

25-åringen lade sig ner och såg ut att ha väldigt ont. Målvakten fick sedan hjälp ut i omklädningsrummet och Erik Källgren fick komma in för de sista tio minuterna.

– Det där är inget roligt att hoppa in i det här läget, men jag tänker mest på Brynäs och Ludvig Persson hur det gått, för det där såg illavarslande ut, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

– Jag hoppas det är bra med honom, säger Oskar Lindblom.

Se situationen där Ludvig Persson skadar sig i spelaren nedan.