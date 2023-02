Leksand såg ut att gå mot en förlust i bortamötet med Örebro.

Då klev Kalle Östman fram och frälste dalmasarna.

Först spelade 28-åringen fram till reduceringen och sedan gjorde han kvitteringen och segermålet på egen hand – inom loppet av bara några minuter.

– Det var riktigt skönt att se den gå in och få med oss en trea, säger Östman i C More.