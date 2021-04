Pittsburgh första lag att släppa in sex mål i sista perioden – och ändå vinna

Pittsburgh är det första NHL-laget som släppt in minst fem mål i tredje perioden och ändå lyckats vinna.

– Jag hoppas att det här var ett undantag, säger Sullivan enligt AP om det något tvivelaktiga rekordet för klubben.

I 40 minuter höll Pittsburgh låda på hemmaisen.

Efter två spelade perioder ledde man med 6–0, men snacket i New Jerseys omklädningsrum måste ha varit något alldeles speciellt, för laget gick ut på isen och dundrade in sex mål under de avslutande 20 minuterna.

– Vi ville bara komma ut och vinna den perioden. I ishockey får man aldrig lägga av. Laget visade på bra styrka där, säger New Jersey-kaptenen Nico Hischier, som gjorde lagets första mål i matchen.

Näst sämst i hela ligan

Och nog var det ett styrkebesked. Gästerna vann slutperioden med 6–1, men slutresultatet 7–6 till Pittsburgh innebär att slutspelsplatsen är utom räckhåll för New Jersey som nu är en placering från jumboplats, hela ligan räknat. Bara Buffalo ligger bakom laget i sammanräkningen.

Pittsburgh inledde starkt och redan efter första perioden hade laget en ledning med 4–0. Det fjärde målet var Jeff Carters första för laget – han byttes dit från Los Angeles förra veckan.

Målgörandet avslutades av New Jerseys svensk Andreas Johnsson, som satte 7–6-målet i matchens slutsekunder.

New Jersey, som nu har förlorat sju matcher på raken, spelade utan flera nyckelspelare. Däribland toppmålgörarna Jesper Bratt (underkroppsskada) och Pavel Zacha (okänd skada), backarna Ty Smith (överkroppsskada) och PK Subban (covid-19-åtgärd) samt förstemålvakten Mackenzie Blackwood (överkroppsskada).

MER NHL: Tidernas NHL-rekord av San Joses Marleau (20 april 2021)