Toronto hade lekstuga i NHL-mötet med San Jose.

En som hade det extra roligt var Pontus Holmberg. Den svenske centern gjorde säsongens första mål – och det var av det vackrare slaget.

I början av andra perioden stormade 24-åringen in i offensiv zon, bröt in mot mål och skickade in pucken i nät med en enhandsbackhand.

”Ett jäkla mål”

På tv-bilderna zoomades Torontos forwardsstjärnan Mitchell Marner. Han stod bara och gapade och såg knappt ut att tro sina ögon.

-- Det är ett jäkla mål av ”Bergy”, det är därför han är min favoritspelare i NHL. Min reaktion säger allt, säger Marner till TSN.

Holmberg har den här säsongen gjort tolv matcher med Toronto i NHL och stått för ett mål och två assist.

