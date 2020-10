Rangers om utköpet av Lundqvist

– Först och främst är det viktigt att poängtera att samtalen vi haft har varit bra, riktigt bra. Han är en förstklassig person som bryr sig om Rangers, men också om sig själv och sin framtid. Jag tror inte att han vet själv vad som kommer att hända framåt. Han har tagit in råd från flera håll och jag tror det största för honom är att han inte känner att han ångrar något med de beslut han tar. Men vi måste agera – affärsmässigt är det så det är många gånger, säger Davidson under ett digitalt möte med pressen, enligt New York Post.”

Vill bygga nytt

Davidson säger att det för Rangers handlar om att ”bygga ett vinnande lag”.

– Det kommer att ta tid, vi är inte ens nära än. Så allt spelar in. Men det bästa med det är att Henrik var väldigt uppriktig, och vi var väldigt uppriktiga och han har en sådan stark samhörighet med Rangers så jag tror att vi kommer ha en stark relation under många år framåt, säger Davidson.

Spelade över 800 matcher

Lundqvist, 38 år, gjorde 887 grundseriematcher för Rangers och håller över 50 klubbrekord, däribland flest vinster av en målvakt, flest spelade matcher, högst räddningsprocent, mest spelade slutspelsmatcher och flest hållna nollor.

