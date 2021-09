Skellefteås Robert Ohlsson: ”Vi ska aldrig förlora två raka matcher”

Skellefteå inledde säsongen genom att besegra Robert Ohlssons förra gäng Djurgården med 5-2 på bortais.

Sedan förlorade man i torsdags med 0-2 hemma mot Frölunda i vad som var en betydligt mer underhållande match än vad siffrorna antyder.

I dag väntar chans till revansch när Leksand kommer på besök till Skellefteå Kraft Arena.

– Leksand har förlorat två raka så de kommer att vara revanschsugna, men det är vi också. Det gäller att studsa upp på hästen igen och göra vår bästa prestation. Då vinner vi, säger Ohlsson till SVT Sport efter fredagens träningspass.

”Vi misslyckades i puttningen”

Hur ser du på senaste insatsen mot Frölunda?

– Skulle vi ha spelat golf kan man säga att vi slog bra drivar, spelade oss fram bra till green, men misslyckades i puttningen. Vi hade inte tillräcklig spets i avsluten och spelet framför mål. Den sista tårtbiten vann Frölunda, men i övrigt tycker jag att vi vann matchen fram till deras mål, så att säga.

Vad har du för handicap i golf egentligen?

– Haha. Nu var det länge sedan jag spelade, men jag var faktiskt helt okej en gång i tiden. Men det var 10-15 år sedan jag spelade, så nu vet jag faktiskt inte.

”Det gör produkten bättre”

1 458 åskådare på plats i torsdags. Vad betyder det att fansen är tillbaka?

– Det är kul och härligt med folk på läktaren igen. Spelarna behöver den pulsen och då blir det lite mer jäklar anamma och högre insatser. Det saknades förra säsongen. Produkten blir bättre av publiken.

Hur bra är årets upplaga av Skellefteå AIK?

– Det återstår att se. Jag är ny på jobbet och vi har fått in många nya killar där några kom in lite sent. Men vi siktar högt och vill tävla om guldet. Sedan får vi se var det landar, säger Robert Ohlsson.

SE OCKSÅ: Frölunda segrade på bortais mot Skellefteå (16 september 2021)