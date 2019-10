Rifalks första nolla gav seger

Rögle som inför det senaste nederlaget borta mot Färjestad hade sju raka segrar tog sig idag åter tillbaka i vinnarspåret. Redan i fjärde minuten tog serieledaren ledningen då Leon Bristedt blev först att noteras i målprotokollet.

Skellefteå pressade på för en kvittering i andra perioden men Rifalk briljerade mellan stolparna och i stället var det hemmalaget som drygade ut ledningen. Daniel Zaar gjorde sitt fjärde mål för säsongen när han satte 2-0 i powerplay.

– Vi får till bra rörelse, pucken går som på ett snöre. Det är en fantastisk passning av Kodie Curran säger Zaar till C More.

”Skönt att få några puckar på sig i början”

Bra målvaktspel och effektivitet i powerplay blev till slut segerreceptet för Rögle. Nick Sörensen, som assisterade Leon Bristedt till 1-0 kunde sätta slutresultatet sju minuter in i tredje perioden då han i numerärt överläge petade en retur på ett skott från just Bristedt.

– Vi gör en bra match från början till slut. Det är skönt att få några puckar på sig i början så man kommer in i det. De har några lägen men vi städar undan bra, en laginsats, säger målvaktshjälten Rifalk till C More efter matchen.

Rifalk som gör sin första säsong i SHL har nu spelat fem matcher för Rögle och vunnit alla.