Röglemålvakt stängs av – antydde att domarna var mutade

Under onsdagens match mot Örebro var Rögles målvakt Ville Kolppanen ursinnig. Örebros Patrik Virta kastade sig mot mål och tryckte in både Kolppanen och pucken in i mål. Efter videogranskning godkändes målet.

– Jag hade pucken under mitt högra ben och killen kom och tryckte till mig och pucken gick in. Jag fattar inte hur man kan få göra det i nästan 2019-talshockey. Vi har miljoner kameror, och miljoner och åter miljoner euros som spenderas på all vacker högteknologisk utrustning och sen tar domaren allt personligt och ruinerar vår kväll, sa Kolppanen till Helsingborgs Dagblad efter slutsignal.

Kolppanen nöjde sig inte med att protestera direkt efter målet. När matchen var slut antydde han att domarna var mutade.

– Han pekade mot resultattavlan och oss. Sedan gnuggade han tummen mot fingrarna och ville få det att framstå som att vi på något sätt var mutade och tjänade pengar, när han gnuggade händerna på det sättet, sade domare Sören Persson till Expressen.

Nu stängs Kolppanen av i två matcher.

”Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Ville Kolppanen för osportsligt uppträdande.” skriver SHL på sin hemsida.