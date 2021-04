GUIDE: Så ser du Nordic Cup i SVT

Målvakter:

Samuel Ersson, Brynäs IF

Niklas Rubin, Frölunda HC

Arvid Holm, Färjestad BK



Backar:

Mattias Norlinder, Frölunda HC

Jesper Sellgren, Frölunda HC

Albert Johansson, Färjestad BK

Lawrence Pilut, Traktor Chelyabinsk (KHL)

Philip Holm, Metallurg Magnitogorsk (KHL)

Nils Lundkvist, Luleå HF

Magnus Nygren, HC Davos (NL))

Jesper Pettersson, Djurgårdens IF

Viktor Lööv, Jokerit (KHL)

Jonathan Pudas, Jokerit (KHL)



Forwards:

Fredrik Olofsson, IK Oskarshamn

Max Friberg, Frölunda HC

Gustav Rydahl, Färjestad BK

Daniel Viksten, Färjestad BK

Michael Lindqvist, Färjestad BK

Oscar Lindberg, Dynamo Moskva (KHL)

Sebastian Strandberg, Djurgårdens IF

William Eklund, Djurgårdens IF

Filip Hållander, Luleå HF

Emil Sylvegård, Malmö Redhawks

Anton Wedin, HV71

Markus Ljungh, Linköpings HC

Dennis Rasmussen, Metallurg Magnitogorsk (KHL)

Malte Strömwall, SKA St Petersburg (KHL)