Buropen fyllde TD Garden i Boston när Kreviazuk började sjunga ”O Canada” men hennes röst tog över och när hon kom till frasen ”som vi alla befaller” ändrade hon det till ”som bara vi befaller” (in all of us command till that only us command).

Hon gjorde det för att lyfta fram Kanadas rätt till sin egen suveränitet. USA:s president Donald Trump har pratat om att göra om Kanada till USA:s 51:a delstat och kallat premiärministern Justin Trudeau för en guvernör. Trump talade med laget före matchen men var inte på plats i Boston.