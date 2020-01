Serieledande Björklöven överlägset i toppmötet

Det klassiska Umeå-laget Björklöven, som tog SM-guld 1987, fortsätter att imponera i hockeyallsvenskan.

I kväll vann laget sin nionde raka match, då de besegrade serietrean Timrå med hela 7–2.

– Hela laget gör en grym match i 58 minuter, förutom de sista två i första där vi bjuder in dem litegrann, säger forwarden Sebastian Selin till C More.

Tre snabba mål

Timrå gjorde två snabba mål i slutet av den första perioden som Selin pratade om, vilket gjorde att Timrå – trots att laget var rejält pressat under större delen av den perioden – hade med sig 2–2 till periodvilan.

Även efter den andra perioden var Timrå med i protokollet (Björklöven ledde med 3–2), men spelmässigt var det Björklöven för hela slanten.

Och i den sista perioden blev det Björklöven för hela slanten även i målprotokollet. Laget gjorde tre mål på drygt två minuter, och vann till slut med hela 7–2.

– Vi lyckades trycka upp oss några snäpp, sedan så rann det iväg, säger lagkaptenen Fredric Andersson.

”Bra hockeymatch”

Även tränaren Joakim Fagervall var nöjd.

– Jag tycker att det är en ganska bra hockeymatch. I deras iver att jaga får vi några mål, men i det stora hela är det en bra match, säger han.

Med 14 omgångar kvar att spela leder Björklöven serien med hela åtta poäng före tvåan Modo. Timrå ligger kvar på tredje plats, elva poäng efter Modo.