Vinst för Brynäs – Rautio i målet största matchvinnaren

När Brynäs vann i förlängning kändes Daniel Mannberg som den givna matchvinnaren efter sitt 2-1 för hemmalaget, något som fick Gavlerinken att koka.

Men frågan är om inte David Rautio i Brynäsmålet stod för en ännu större bedrift, med flertalet fina räddningar matchen igenom. Inte minst i mitten av första perioden då Frölunda pressade på och skapade flera vassa chanser utan resultat.

– Vi måste vara mer bestämda. Det är skillnad på att skjuta en puck mot mål och att vilja få in den till varje pris, sade Frölundas tränare Roger Rönnberg till C More inför tredje perioden.

Det dröjde till förlängning innan temperaturen höjdes på allvar i Gavlerinken, då hemmalagets Emil Forslund efter en höfttackling fick två minuters utvisning för kneeing.

Ett ypperligt tillfälle för Frölunda i power play kan tyckas, men som inte ledde till mål. Mycket, återigen tack vare Rautio i Brynäsmålet.